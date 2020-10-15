ФРГ, Франция и Польша выступают за новые выборы в Беларуси

Франция, Германия и Польша призвали к проведению новых выборов в Беларуси. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД трех стран Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау по итогам их встречи в Париже.

"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства", - сказано в заявлении.

Министры поддержали усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, а также призвали освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко", - сказано в документе.

Три страны также призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Беларуси и ее граждан, передает Интерфакс.

"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в тексте. Программа подразумевает выделение на поддержку гражданского общества около 1 миллиона евро.

Министры также призвали Россию расследовать происшедшее с Алексеем Навальным и приветствовали введенные ЕС санкции в связи с инцидентом., сообщает ТАСС.

Кроме того, они заявили о "безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" и выразили убеждение, что минские договоренности "остаются единственной основой для урегулирования конфликта" в Донбассе.

Главы МИД трех стран призвали реализовать в полной мере решения саммита "нормандской четверки", прошедшего в Париже в декабре 2019 года.

В заявлении отмечается необходимость твердой позиции по отношению к России "по всем вопросам, которые представляют угрозу миру на европейском континенте".