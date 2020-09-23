Последнее обновление: 23.09.2020 22:54

МИД: Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси и его тайную инаугурацию.

Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства”, - заявил Кулеба.

Украинская полдня обсуждала официальную позицию относительно тайной инаугурации Александра Лукашенко.

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