Украина будет жестко реагировать на злоупотребления открытостью ее границ

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Киев будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди (Антон Роденков и Иван Кравцов) не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими специальными службами", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду.

Глава МИД подчеркнул, что поскольку в Беларуси разворачивался кризис, для Украины стало ясно, что "мы должны протянуть руку помощи народу Беларуси".

"И поэтому, несмотря на тот факт, что Украина ограничила въезд для иностранцев в Украину на сентябрь, мы исключили граждан Беларуси из этих ограничений. Мы понимаем, что свободная миграция во время кризиса также приносит некоторые риски, но мы считаем, что сейчас более важно поддержать народ Беларуси, тех, кто покидает страну в связи с репрессиями, нарушениям прав человека", - пояснил министр.

Министр отметил, что для Украины любое усиление позиций РФ в Беларуси является угрозой национальной безопасности. "Для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности Украины. Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где демократия и рыночная экономика процветают. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему", - добавил Кулеба.