Рада Украины осудила итоги выборов президента Беларуси

Верховная рада Украины приняла заявление по выборам президента Беларуси, в котором утверждается, что они не были "ни свободными, ни честными".

За это решение проголосовали 228 депутатов при минимально требуемых для принятия 226, передает ТАСС.

"Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в документе.