Последнее обновление: 05.09.2020 08:57

Украина предложила Беларуси помощь в преодолении кризиса

Украина готова помочь Беларуси преодолеть нынешний кризис без ослабления ее суверенитета и независимости.

Об этом заявил в пятницу, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации с правами человека в Беларуси.

По словам Кулебы, стабильное и демократическое развитие Беларуси имеет ключевое значение не только для граждан Беларуси, но и для граничащей с ней Украины и Европы в целом, передает DW.

Кулеба напомнил, что 10 августа, на следующий день после выборов президента Беларуси и начала последовавших за оглашением их официальных результатов протестов, Украина, Польша и Литва выразили глубокое беспокойство ситуацией в Беларуси. При этом Киев, Варшава и Вильнюс призвали Минск отказаться от применения силы и освободить из-под стражи задержанных активистов.

"Однако этот совместный призыв не был услышан", - сказал Кулеба. В связи с этим Украина "поставила на паузу" все контакты с белорусскими властями на высоком и высшем уровне и вызвала посла Украины в Беларуси в Киев на консультации, напоминает пресс-служба украинского МИД.

В то же время Кулеба отметил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси. "Надеюсь, что каждая страна - прежде всего, это касается Российской Федерации - будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военное вторжение, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

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