Украина видит серьезные риски в укреплении сотрудничества Беларуси и России

Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — считает он.

По словам дипломата, Киев формирует свое отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором. «И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

«Мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа», — добавил глава МИД. Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное для помощи белорусскому народу.

Отвечая на слова ведущего о том, что Киев осторожен в своих высказываниях относительно Беларуси, Кулеба заявил, что Украина с самого начала присоединилась к оценкам Евросоюза о происходящем в стране.

«И позиция эта очень проста, что и «инаугурация», которая состоялась, не означает признания Александра Лукашенко легитимным главой белорусского государства», — сказал он.