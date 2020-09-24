Последнее обновление: 24.09.2020 17:25

Зеленский отменил визит в Беларусь и форум регионов

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на третий экономический форум регионов двух стран из-за того, что мероприятие перенесено.

Об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю», передает РБК.

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», — отметил Сокол.

Он добавил, что прорабатывался официальный визит Зеленского на форум, который должен был пройти в Гродно в октябре 2020 года.

«Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать — намного труднее», - посетовал посол.

Он добавил, что если Киев поставил отношения между двумя странами «на паузу», то Беларусь продолжит напрямую общаться с украинскими областями, городами, сельскими советами, бизнесом.

В конце августа глава украинского МИДа Владимир Кулеба сообщил, что все контакты с белорусской стороной приостановлены на неопределенный срок. По его словам, отношения возобновятся, как только Киев убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери.

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