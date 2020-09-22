Комитет Сената США рекомендовал кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на должность американского посла в Минске.

Трансляция заседания велась на сайте комитета, передает ТАСС.

Кандидатура теперь будет рассмотрена полным составом верхней палаты американского законодательного органа, большинством в которой обладают республиканцы.

Кандидатуру Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси внес на утверждение Сенату Конгресса США в начале мая президент США Дональд Трамп.