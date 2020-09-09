Последнее обновление: 09.09.2020 07:50

США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой

США совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета Марии Колесниковой.

«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии», — заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова, передает Reuters.

Госсекретарь призвал власти Белоруссии прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

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