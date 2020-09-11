США рассчитывают, что Путин на встрече с Лукашенко поднимет вопрос о насилии в Беларуси

В Вашингтоне рассчитывают, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко поднимет тему задержания людей и применения насилия против граждан и журналистов в республике, заявил в пятницу замгоссекретаря США Стивен Биган.

"США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов", - сказал Бигана, передает Интерфакс.

Встреча Путина с Лукашенко состоится 14 сентября в Сочи.