Последнее обновление: 11.09.2020 18:24

США рассчитывают, что Путин на встрече с Лукашенко поднимет вопрос о насилии в Беларуси

В Вашингтоне рассчитывают, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко поднимет тему задержания людей и применения насилия против граждан и журналистов в республике, заявил в пятницу замгоссекретаря США Стивен Биган.

"США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов", - сказал Бигана, передает Интерфакс.

Встреча Путина с Лукашенко состоится 14 сентября в Сочи.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование