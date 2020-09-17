Последнее обновление: 17.09.2020 10:36

Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Беларуси

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с главой МИД Линасом Линкявичусом в Вашингтоне поблагодарил Литву за помощь в обеспечении независимости Беларуси и демократических прав ее народа.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси и демократических прав ее народа», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Он также похвалил Вильнюс за приверженность НАТО, вклад в международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе и запрет «Хезболлы» как террористической организации.

Правительство Литвы ранее одобрило план помощи оппозиции Беларуси. В него входят в том числе выделение 100 стипендий для обучения в Литве белорусских студентов и направление €100 тыс. на гуманитарную помощь республике. Вместе с Латвией и Эстонией Литва признала Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Беларуси персонами нон гранта.

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