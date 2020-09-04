Последнее обновление: 04.09.2020 08:19

Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом

Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом в нынешних обстоятельствах.

Об этом заявил представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в интервью изданию Foreign Policy, передает РБК.

«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — отметил Гилмор.

Представитель США при ОБСЕ добавил, что все еще беспокоится за возможное вмешательство России в дела Белоруссии для помощи режиму Лукашенко.

Впрочем, после вчерашнего заявления Лукашенко о существовании перехвата разговора о том, что отправление Навального – это фейк, следует ставить вопрос о недееспособности Лукашенко в целом.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование