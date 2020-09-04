Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом

Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом в нынешних обстоятельствах.

Об этом заявил представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в интервью изданию Foreign Policy, передает РБК.

«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — отметил Гилмор.

Представитель США при ОБСЕ добавил, что все еще беспокоится за возможное вмешательство России в дела Белоруссии для помощи режиму Лукашенко.

Впрочем, после вчерашнего заявления Лукашенко о существовании перехвата разговора о том, что отправление Навального – это фейк, следует ставить вопрос о недееспособности Лукашенко в целом.