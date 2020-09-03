Последнее обновление: 03.09.2020 09:45

Госдеп США вновь предостерегает Россию от военного вторжения в Беларусь

Зампомощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что США не намерены принуждать Беларусь делать выбор между Западом и Россией.

"Из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство белорусов хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией", - отметил он, выступая во время видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве России в Беларуси, Кент заявил, что это серьезно ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, передает DW.

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