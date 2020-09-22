МВД Беларуси восстановило сайт после атаки кибер-партизан

Официальный сайт МВД Беларуси, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

«Уверены, что количество пользователей интернет-ресурса будет расти, и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объёме», - сообщила она.

Сайт МВД был не работал почти 3 недели после атаки кибер-партизан. Тогда на сайте МВД появилась информация о том, что Лукашенко и глава МВЛ Караев объявлены в международный розыск.