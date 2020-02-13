Телеграм-канал сообщил о взломе почтового сервиса tut.by

Телеграм-канал Папаратор сообщил (https://t.me/paparator/150) о взломе почтового сервиса tut.by, в результате чего была похищена база пользователей c логинами и паролями.

«Недавно эта база оказалась на хакерских форумах. Из нее начали намеренно вычленять отдельных персон: под прицелом неизвестных злоумышленников оказались коммерсанты, силовики, сотрудники научных лабораторий и КБ, крупных промышленных предприятий, представители СМИ, публичные личности... Чужой интерес вызывают личные данные, интимная и деловая переписка», - утверждает канал, приводя сканы таблиц с почтовыми адресами, подвергнувшихся тщательному анализу злоумышленников.

«… чуть ли не под лупой рассматривалась переписка сотрудника генеральной прокуратуры Андрея Сергеенко: в его ящике pas667@tut.by копались более 40 часов. Шесть часов хватило, чтобы изучить письма специалиста по внедрению системы управления "Галактика" Эдуарда Адасько (adasko@tut.by). Немало времени изучались коммерческие послания индивидуальных предпринимателей, в частности, ИП Виктора Лелина (bblu@tut.by). Всего в нашем распоряжении оказался список из более 500 скомпрометированных почтовых ящиков», - сообщает канал.

Ссылаясь на мнение специалистов, Папаратор предупреждает, что пострадать могли не только пользователи из этого списка, но и все люди, находящиеся с ними в переписке.

«Имея полный доступ к почте, взломщики могли от имени хозяина рассылать всем адресатам фишинговые письма, вирусы и трояны…», - предупреждает канал. – «И будьте бдительны, даже получая любовные весточки от давнего знакомца или суровые предупреждения от государственных органов».

Так, вчера со взломанного ящика Минского центра гигиены и эпидемиологии (http://minzchie.by/menucatabout.html), находящегося на почтовом сервисе tut.by, массово рассылалось письмо об уже 6 случаях китайской вируса, поразившего белорусов. Для пущей убедительности в теле письма приводилась ссылка на приказ министра здравоохранения г-на Караника, активация которой приводила к скачиванию трояна, с помощью которого и был взломан потовый сервис.