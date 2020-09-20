Латушко: В Польше и Литве находятся порядка 800 беженцев из Беларуси

По разным оценкам, в Польше (Бяла-Подляска, Варшава, Краков, Лодзь, Познань) находятся около 500 бел беженцев. В Литве по данным организации «Дапамога» около 300.

Такие данные привел в субботу член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Местные власти со своей стороны делают многое, чтобы им помочь: предоставляют убежище, питание и проживание. Но есть и нерешённые проблемы - недостаток информации. Тех, кто приехал без виз волнует долгий срок предоставления статуса беженца. Тех, кто приехал по гуманитарной визе - неопределенный статус. На сегодняшний день и те, и другие не могут легально работать», - констатировал Латушко.

Он пообещал обсудить эти вопросы предстоящих встречах с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также премьер Польши и властями Литвы.