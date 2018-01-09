Количество беженцев в Минске сократилось

В Минске в 2017 году статус беженца в Беларуси имели 338 иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ), в то время как в 2016-м — 350, сообщила временно исполняющая обязанности по должности начальника управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник.

В том числе — 302 гражданина Афганистана, 8 — Грузии, 7 — Эфиопии, по 5 — Ирана и Таджикистана, 3 — Палестины, 2 — Украины, по 1 — Либерии и Сомали и 4 ЛБГ из Сирии.

"410 иностранцев, из которых 339 — граждане Украины, имеют дополнительную защиту в нашей стране, - отметила И. Студеничник. - С ходатайствами о предоставлении защиты в прошлом году в УГиМ обратились 173 иностранца. Это граждане Украины, Сирии, Ирака, Афганистана, России, Пакистана, Бангладеш и других государств".