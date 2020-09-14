Последнее обновление: 14.09.2020 21:06

Тихановская: Кредит у Путина в $1,5 млрд. берет Лукашенко, а не Беларусь

Светлана Тихановская сказала, что предоставляемый Россией кредит в $1,5 млрд. будет отдавать Лукашенко, а не Беларусь. Так Тихановская прокомментировала сочинские договоренности Путина и Лукашенко.

«Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий - это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет», - заявила Тихановская.

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