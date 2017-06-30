Последнее обновление: 30.06.2017 17:44

Минск ждет в июле-августе кредит РФ на $700 млн

Беларусь рассчитывает в июле-августе получить российский кредит на $700 миллионов. Об этом сказал журналистам заместитель министра финансов Максим Ермолович.

"В июле-августе ожидаем фактическое получение этих средств", - сказал Ермолович.

По его словвам, власти не видят проблем с обслуживанием и погашением долга ни в этом, ни в текущем году, учитывая что Минску удалось разместить евробонды на сумму значительно превышающую первоначально запланированные $800 миллионов.

Ермолович оценил недавнее размещение евробондов на $1,4 миллиарда как очень успешное, уточнив, что 64% бумаг купили инвесторы из США, 24% из Западной Европы.

"95% приходится на системных инвесторов", - сказал Ермолович.

Следует отметить, что Минск и Москва с весны обсуждают российский кредит в $700 миллионов, предназначенный для рефинансирования выплат по российскому долгу.

На 1 июня внешний долг Беларуси был $13,9 миллиарда.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование