Москва предоставит Минску кредит на выплату прежних долгов РФ

Россия намерена предоставить Беларуси финансовый госкредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования займов, которые Москва давала Минску ранее. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Беларусь вскоре может также получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов. Минск завершил выполнение соответствующих мер, что "дает совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег".

В конце февраля глава Минфина Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск намерен попросить у Москвы кредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования своих долговых обязательств перед РФ.