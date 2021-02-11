Минфин Беларуси не подтверждает информацию о запросе российского кредита на $3 млрд

Министерство финансов Беларуси не подтвердило сообщения в СМИ о запросе на российский кредит в сумме $3 млрд за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС.

"Мы работаем по ранее определённым договорённостям и не запрашивали досрочно получить средства. Информацию не подтверждаем", - заявила пресс-секретарь Минфина Ирина Комар, передает Интерфакс-Запад.

Впрочем, Минфин Беларуси может и не знать о планах Лукашенко на очередной визит в Сочи.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники ранее сообщила, что Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд.

Речь идет о досрочном доступе к остатку средств, выделенных правительством РФ на строительство БелАЭС.