Минфин РБ сообщил о получении российского кредита в размере 700 млн долларов

Министерство финансов Беларуси сообщило о получении кредита РФ в размере 700 млн долларов.

«15 сентября 2017 г. средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно соглашению о госкредите, погашаться он будет ежегодными траншами в апреле и октябре, начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Предусмотрена возможность досрочного погашения любой части кредита по номинальной стоимости и без дополнительных расходов, но с уведомлением за месяц до такого платежа.

Платежи по кредиту будут осуществляться в российских рублях или долларах, по выбору заемщика, о котором он должен проинформировать за полмесяца до платежа. Агентом российской стороны по кредиту выступает Внешэкономбанк, белорусской — Нацбанк Беларуси.

Кредит предназначен для рефинансирования обязательств Беларуси перед РФ по ранее полученному займу.