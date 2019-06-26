Власти Беларуси обойдутся без российского кредита в этом году

В Беларуси достаточно возможностей для выплат по внешними долгам в этом году. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, использовать на эти цели потенциальный российский кредит в $630 миллионов, переговоры о котором ведутся с прошлого года, не планируется.

Кредит будет зачислен в ЗВР и будет использован для равномерных выплат в следующем году.

Но если Минск все-таки получит деньги, это может повлиять на его планы по выходу на внешние рынки в будущем году, добавил министр.

Беларусь также может разместить евробонды в четвертом квартале будущего года, но может отказаться от этих планов, если получит правительственный кредит России.