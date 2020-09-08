Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Amnesty требует от белорусских властей раскрыть местонахождение Колесниковой

Белорусские власти должны немедленно раскрыть судьбу и местонахождение лидера оппозиции Марии Колесниковой и незамедлительно освободить её, заявила сегодня Amnesty International.

По словам очевидцев, Мария Колесникова была похищена людьми в масках в Минске в понедельник утром, что противоречит утверждениям белорусских властей, что она была задержана на границе с Украиной в ночь на вторник.

«Белорусские власти прибегли к походящим на похищения арестам, чтобы расправиться со своими оппонентами. По словам свидетелей, Марию Колесникову просто запихнули в фургон люди в масках. Таким образом она стала в последней в длинной череде критиков правительства, которые пропали схожим образом за последние 20 лет», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Мы призываем к немедленному освобождению Марии Колесниковой и прекращению кампании запугивания и политического преследования противников администрации Александра Лукашенко. Её похищение последовало за сотнями новых арестов активистов в минувшее воскресенье, запугиванием учащихся школ и университетов и насильственным изгнанием из страны лидеров протеста. Мы требуем возвращения к верховенству закона и полному уважению прав человека в Беларуси», – добавила она.

Марию Колесникову, члена Координационного совета оппозиции, как рассказали свидетели, похитили в понедельник утром возле Национального художественного музея в центре Минска. Люди в штатском затолкали её в фургон с надписью «Связь». Накануне по меньшей мере 630 человек были задержаны во время мирного марша протеста, в котором приняли участие десятки тысяч человек в Минске.

За последние недели сотни людей были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в штатском аналогичным образом по всей Беларуси. Первоначально министерство внутренних дел заявило, что не располагает информацией о судьбе и местонахождении Марии Колесниковой. Однако утром 8 сентября Пограничный комитет Беларуси сообщил, что Мария Колесникова и ещё два члена Координационного совета оппозиции, Антон Родненков и Иван Кравцов, накануне вечером пытались пересечь границу Беларуси с Украиной. Из последовавших сообщений стало понятно, что Родненков и Кравцов пересекли границу Украины, очевидно, против своей воли, а Мария Колесникава была взята под стражу пограничниками. По некоторым сообщениям, она порвала свой паспорт на границе, чтобы её не могли выдворить за пределы Беларуси.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование