Чехия подготовила план для вступления Украины и Молдовы в общий рынок ЕС

Чехия подготовила неофициальный документ о том, что необходимо сделать, чтобы Украина и Молдова могли постепенно интегрироваться во внутренний европейский рынок. Об этом стало известно чешской редакции портала Euractiv.

Документ сосредотачивается на конкретных предложениях по интеграции Украины и Молдовы в общий рынок ЕС в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и телекоммуникационный сектор.

Среди прочего, чешская сторона подчеркивает необходимость дальнейшей экономической интеграции Украины и Молдовы в ЕС для "противостояния пагубному влиянию России", а также стимулирования евроинтеграционных реформ.

В контексте внутреннего рынка Прага предлагает создать аналог программы Erasmus для молодых украинских и молдавских предпринимателей и обучить местные институты инвестиционному скринингу.

В сфере телекоммуникаций и цифровых технологий в документе говорится, среди прочего, о включении Украины и Молдовы в роуминг в ЕС, усилении сотрудничества между подразделениями кибербезопасности и постепенной унификации стандартов защиты данных.

Также предложение Чехии призывает к большей поддержке стран-кандидатов в соблюдении климатических и экологических требований ЕС и дальнейшей либерализации двусторонней торговли с ними.

Ожидается, что неофициальный документ будет полностью представлен Совету ЕС во вторник, 28 января, министром европейских дел Чехии Мартином Дворжаком, а также днем ранее главой чешского МИД Яном Липавским – на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

По данным источника Euractiv, документ имеет политическую поддержку восьми стран ЕС – это Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Румыния, Словения, Финляндия и Швеция.