Трамп попросил короля Иордании принять более 1 млн палестинцев из Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре в субботу с королем Иордании Абдаллой II поднял вопрос о переселении свыше 1 млн палестинцев из Газы в королевство.

"Я сказал ему: хотелось бы, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю сейчас на сектор Газа, и там хаос, настоящий хаос", - приводит CNN слова Трампа, сказанные журналистам на борту президентского самолета.

По оценкам ООН, в Иордании уже находятся 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев. Всего в мире насчитывается 5,9 млн человек из этой категории беженцев.

Трамп отметил, что, кроме Иордании, Египет также мог бы принять палестинцев. Президент продолжил, что в воскресенье хочет обсудить данный вопрос с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Трамп отметил, что речь может идти и о временном, и о долгосрочном проживании палестинцев на новом месте, и что подобная инициатива может затронуть 1,5 млн человек.

Принятие Иорданией палестинских беженцев после войны 1948 года, часть из которых была насильно перемещена Израилем, стало одним из самых значимых событий в истории королевства.

Египет, тем временем, видит в перемещении палестинцев из Газы на свою территорию угрозу национальной безопасности. В начале войны, когда израильский премьер-министр Нетаньяху поднял эту идею, Сиси дал понять, что такой шаг поставит под угрозу мирное соглашение между Израилем и Египтом.