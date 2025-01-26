Трамп отменил запрет Байдена на поставку 900-килограммовых бомб Израилю

Президент США Дональд Трамп отменил запрет администрации Байдена на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о бомбах соответствует обещаниям Трампа во время предвыборной кампании и с момента вступления в должность президента предоставить Израилю ресурсы, которые, по его словам, необходимы для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы освободим их (бомбы) сегодня. Они (израильтяне) ждали их (бомбы) в течение длительного времени, они были на хранении в течение длительного времени", – сказал Трамп журналистам на обратном пути с Западного побережья в субботу.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, Трамп сказал: "Потому что они (израильтяне) их купили".

При Байдене США приостановили поставки около 3500 бомб в Израиль – в том числе 900-килограммовых – в мае, пытаясь ограничить жертвы среди гражданского населения в густонаселенном городе Рафах во время военной кампании Израиля против ХАМАС в Газе.

Этот шаг стал самым серьезным знаком недовольства администрации Байдена в ответ на то, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну.

Дональд Трамп контактировал с Нетаньяху в течение последнего года. Он и его посол на Ближнем Востоке участвовали в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников во время периода смены власти в США.

Хотя о соглашении было объявлено за несколько дней до инаугурации Трампа, он поспешил приписать себе заслуги, в том числе в субботнем заявлении о последнем обмене пленными с участием четырех израильских солдат и около 200 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах.