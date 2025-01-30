Грузия ушла из ПАСЕ на фоне санкций, но остается в Совете Европы

Руководитель парламентской делегации Грузии Тея Цулукиани заявила о "выходе из ПАСЕ" на фоне жесткого решения ассамблеи, которое наложило санкции на грузинских депутатов.

О решении прекратить работу в ПАСЕ руководительница грузинской делегации объявила через час после принятия ассамблеей решения о санкциях в отношении Грузии. В течение этого времени грузинские депутаты не выходили к коллегам и журналистам, прорабатывая позицию.

"Мы только что ушли из ПАСЕ", - заявила Цулукиани после того, как передала официальное заявление делегации грузинским СМИ.

Депутат уточнила, что речь идет о прекращении сотрудничества только между парламентом и ПАСЕ, о выходе из Совета Европы речь не идет.

"Государство Грузия будет сотрудничать с организацией (с Советом Европы). Но делегация грузинского парламента прекратила участие в работе ПАСЕ", – добавила она.

В свою очередь президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос в среду ночью сделал экстренное заявление из-за выхода Грузии из ассамблеи.

Председатель ассамблеи подтвердил информацию о том, что Грузия прекратила отношения с ПАСЕ в ответ на решение ассамблеи, которое наложило санкции на грузинскую делегацию.

"Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после сегодняшнего голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий", – заявил президент ПАСЕ.

Русопулос также возложил на Тбилиси ответственность за срыв диалога, несмотря на усилия ПАСЕ наладить его: "Это подрывает диалог, который мог бы способствовать продвижению демократических стандартов в Грузии".