В Беларуси задержан последний член президиума Координационного совета

Белорусские власти задержали последнего остававшегося и на свободе и в Беларуси члена президиума Координационного совета. Утром из штаба Виктора Бабарико силовики вывели юриста Максима Знака.

В самом штабе проходит обыск. Обыскивают также и квартиру члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Сама Колесникова, можно предположить, была поздно вечером доставлена в Минск. Однако, официально ее местонахождение неизвестно.

Можно предположить, что сегодня с помощью задержанного Знака, и его и Колесникову власти вновь попытаются депортировать за пределы Беларуси.