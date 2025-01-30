ПАСЕ одобрила санкции в отношении Грузии и потребовала инициировать досрочные выборы

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, в которой вводит санкции против властей Грузии и требует от нее запустить процесс досрочных парламентских выборов под контролем ПАСЕ. Об этом говорится в принятой вечером 29 января соответствующей резолюции ПАСЕ.

Резолюция ПАСЕ ставит жесткое условие к властям Грузии по запуску процесса досрочных парламентских выборов, которые должны состояться под мониторингом ПАСЕ.

"Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением", - говорится в резолюции.

Стоит заметить, что 114 депутатов ПАСЕ проголосовали "за", 13 – "против" и 7 воздержались.