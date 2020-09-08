Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

СМИ: Колесникова при попытке насильственного вывоза из Беларуси порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства.

Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в Facebook во вторник.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

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