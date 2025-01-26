Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

Лукашенко после своего переизбрания планирует визиты в Россию, Китай и Северную Корею

Лукашенко в ближайшее время планирует визиты в Россию, Китай и Северную Корею. Об этом он сегодня заявил журналистам после голосования.

«В ближайшее время мы планируем — договоримся по времени — и в Китайскую народную республику визиты, и в Корейскую народно-демократическую республику визиты, и многие другие, для того чтобы подстраховаться, чтобы диверсифицироваться еще раз. Потому что внешнеторговый оборот колоссальный — это миллиарды долларов. Продукт предприятия раскрутили, производят все, и неплохая стоимость. От лифтов, интегральных схем до сельхозтехники и продовольствия. половину надо продавать — сокращаться не хочется», - сказал он.

Что касается его первого международного визита после "элегантного" переизбрания на седьмой президентский срок, то он будет к Путину.

«Честно, я думаю — мы с Владимиром Владимировичем (Путиным – прим.) недавно обсуждали эту тему. Слушай, ну будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву — Александр Григорьевич, мы всегда вас ждем. Вот такой был разговор. Ну естественно, это будет не просто странно — это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве, ну и как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры», - заявил пенсионер.

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