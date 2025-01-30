Минобороны Беларуси аккредитовало кубинского военного атташе

Минобороны Беларуси аккредитовало военного, военно-морского и военно-воздушного атташе при посольстве Кубы в Беларуси Мигеля Анхеля Переса Боусы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, аккредитация состоялась в рамках встречи начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко с кубинском послом Кубы Сантьяго Пересом Бенитесом.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества между странами, перспективы и направления по дальнейшему его развитию», - говорится в сообщении.

Резиденция военного дипломата в Минске открыта впервые.