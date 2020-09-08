Тихановская требует освобождения Колесниковой

Де-факто победившая н выборах президента Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», - заявила Тихановская.

Белорусские власти минувшей ночью не смогли депортировать Колесникову из страны: Мария порвала свой паспорт.