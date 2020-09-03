Последнее обновление: 03.09.2020 19:46

Тихановская назвала нелегитимными любые договоренности Лукашенко

Светлана Тихановская, что любые договоренности Лукашенко не будут признаны новым правительством Беларуси, поскольку народ Беларуси отказал Лукашенко в доверии.

“Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», - заявила Светлана Тихановская, комментируя переговоры Лукашенко с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

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