Тихановская назвала нелегитимными любые договоренности Лукашенко

Светлана Тихановская, что любые договоренности Лукашенко не будут признаны новым правительством Беларуси, поскольку народ Беларуси отказал Лукашенко в доверии.

“Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», - заявила Светлана Тихановская, комментируя переговоры Лукашенко с премьером РФ Михаилом Мишустиным.