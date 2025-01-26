Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

Лукашенко "фиолетово", признает ли Евросоюз его переизбрание на седьмой срок

Лукашенко "фиолетово", признают ли западные страны "выборы" президента, которые проходят 26 января.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы – это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет", – заявил Лукашенко журналистам после голосования.

Напомним, Европарламент 22 января принял резолюцию по Беларуси, в которой призвал страны ЕС не признавать результатов президентских "выборов" и ужесточить санкции против нелегитимных властей страны.

Депутаты Сейма Латвии 24 января также заявили о том, что не признают легитимными "выборы" президента Беларуси.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сегодня назвала президентские "выборы" в Беларуси "надругательством над демократией" и не признает легитимности Лукашенко.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко "не является легитимным президентом Беларуси", и не будет считаться таковым после так называемых "выборов".



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