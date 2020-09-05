Последнее обновление: 05.09.2020 13:24

МВД РБ: 4 сентября за участие в акциях солидарности задержан 41 человек

В Беларуси милиция и ОМОН 4 сентября задержали 41 человека за участие в гражданских акциях солидарности, сообщила пресс-служба МВД.

«Общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. … за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек», - говорится в сообщении.

Таким образом, с 9 августа в Беларуси за участие в массовых акциях протеста против сфальсифицированных выборов, насилия, зверств и беззакония были задержаны около 8,2 тыс. человек.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование