МВД РБ: 4 сентября за участие в акциях солидарности задержан 41 человек

В Беларуси милиция и ОМОН 4 сентября задержали 41 человека за участие в гражданских акциях солидарности, сообщила пресс-служба МВД.

«Общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. … за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек», - говорится в сообщении.

Таким образом, с 9 августа в Беларуси за участие в массовых акциях протеста против сфальсифицированных выборов, насилия, зверств и беззакония были задержаны около 8,2 тыс. человек.