Последнее обновление: 04.09.2020 09:12

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси, включив в список разыскиваемых лиц Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева, которые «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа»

Лукашенко также обвиняется в «узурпации власти». В качестве особых примет у Лукашенко указано, что он «сильно хромает при ходьбе», а у Караева «белые пятна на лбу и руках».

Сайт МВД был взломан вчера вечером. В настоящее время доступ к сайту заблокирован. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова комментирует ситуацию словом: «Разбираемся».

2 сентября был взломан сайт управления делами президента Беларуси. На главной странице появились бело-красно-белый флаг и несколько изображений управделами главы государства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки.

Взломы начались после того, как белорусские власти допустили политические репрессии в отношение IT-компаний.

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