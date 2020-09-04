Колесникова: В диктатуре выросло поколение со свободными головами

Координационный Совет выразил солидарность со всеми студентами, которые продолжают выражать несогласие, и заявляет, что нет никакого оправдания тем мерам, которые сейчас принимаются по отношению к ним. Мы требуем немедленного прекращения давления, это недопустимо.

«Я абсолютна спокойна за будущее этой страны, потому что поколение, которое в перспективе будет заниматься Беларусью, демонстрирует смелость, отвагу и сообразительность. Я сейчас говорю о студентах, которые выходят на забастовки, убегают от ОМОНа, выходят из БРСМ — и ничего не боятся. Это уникальное поколение беларусов. Оно родилось в диктатуре, но выросло со свободными, европейскими головами. Они гораздо умнее, продвинутей, находчивей, чем действующая власть. За этими ребятами будущее новой свободной Беларуси», - заявила член президиума Координационного Совета Мария Колесникова.