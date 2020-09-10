Последнее обновление: 10.09.2020 19:27

Лукашенко: Кто-то должен заплатить за погромы на улицах

Лукашенко сегодня заявил, что ликвидация последствий «погромов» на улицах Минска должна осуществляться за счет тех, кто учинил эти погромы.

"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил», - пожаловался сегодня Лукашенко.

«А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет", - добавил он.

Он не уточнил, будет ли это правило распространяться на сотрудников силовых ведомств.

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