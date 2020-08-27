Александр Шакутин банкротит головную компанию холдинга «Салео»

Экономический суд Минской области начал производство по делу об экономической несостоятельности ООО «Салео» — управляющая компания холдинга».

Информация размещена в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, передает БелаПАН.

С заявлением в суд обратилась сама компания, уточнили в суде. Там отказались назвать основания для подачи заявления. Временный управляющий также не захотел говорить на эту тему. Судья назначил защитный период до 25 сентября 2020 года.

Головной офис «Салео» находится в Дзержинске. Раньше там был завод по капитальному ремонту дизельных двигателей. В 2011 году его выкупил бизнесмен Александр Шакутин, который развивает машиностроительный холдинг «Амкодор». В 2013-м Шакутин зарегистрировал ООО «Салео».

В марте 2014 года на предприятии побывал Александр Лукашенко. По результатам визита было принято решение о создании гидравлического холдинга «Салео». В апреле 2014 года ООО «Салео» переименовано в ООО «Салео» — управляющая компания холдинга». В августе управляющая компания выкупила гомельский завод «Гидропривод», а в сентябре — кобринский завод «Гидромаш». Вошедшие в состав холдинга предприятия были переименованы в «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин».

«Салео-Кобрин» не просило суд возбудить дело о банкротстве, а вот «Салео-Гомель» обращалось в суд трижды. Дважды документы отправляли на доработку. Третье заявление пока находится на рассмотрении, пояснили в Экономическом суде Гомельской области.

Основанием для подачи заявления со стороны «Салео-Гомель» называлась неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер. Согласно отчетности компании, 2019 год она закончила с убытком в 7,7 млн рублей. По сравнению с 2018 годом убыток вырос на 30%. Долгосрочные обязательства компании на конец прошлого года составляли 31,4 млн рублей. На предприятии работает свыше 750 человек.

«Салео-Кобрин» прошлый год закончила с прибылью в 889 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом прибыль выросла на 58%. Компания не имела долгосрочных обязательств. На предприятии работает 400 человек.

Информации о финансовом положении ООО «Салео» — управляющая компания холдинга» в открытом доступе нет.