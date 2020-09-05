Лукашенко: Люди в погонах должны обеспечить нормальное функционирование предприятий

Лукашенко назвал экономику синеокой своей главной задачей, проблемой и озабоченностью. ОБ этом Лукашенко сказал на совещании с членами Совбеза РБ.

"Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность - это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики - тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", - сказал Лукашенко.

В этой связи он отметил, что обстановка в Беларуси с коронавирусом «гораздо лучше, чем в других государствах», а тому нельзя допустить ее ухудшения. При этом Лукашенко увязал протесты с возможным ухудшением эпидемической ситуации.

"Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают", - утверждает белорусский правитель.

Он сослался на доклад ООН, согласно которому в мире идет интенсивный рост на продукты питания. "Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, - это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это - главное", - потребовал Лукашенко.

Он сказал, что надо поддержать правительство, предприятия, Национальный банк. "То, о чем я говорил. Нам надо поддержать - всем, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность - это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика!" - резюмировал Лукашенко.