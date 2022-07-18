Последнее обновление: 18.07.2022 18:11

Снят очередной директор Слуцкого сахарного завода

Наблюдательный совет Слуцкого сахарорафинадного комбината 18 июля освободил Александра Белого от должности генерального директора предприятия, сообщают белорусские медиа со ссылкой на предприятие.

Исполняющим обязанности руководителя комбината назначен Виталий Марковец, занимавший кресло замгендиректора по коммерческим вопросам.

Белый возглавил предприятие в начале апреля 2020 года, сменив Николая Прудника, которого задержали по «сахарному делу» в январе 2020-го, а позже осудили на 11 лет лишения свободы.

Контроль в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» принадлежит государству.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование