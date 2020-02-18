Минпром РБ: МАЗ в феврале-январе простаивать не будет

Минпром Беларуси опроверг длинные весенние каникулы трети сотрудников ОАО «МАЗ», сообщив о дополнительном заказе на производство пассажирской техники.

"В связи с необходимость увеличения в феврале и марте 2020 года выпуска автомобильной и пассажирской техники 18 февраля руководством Министерства промышленности Республики Беларусь и ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» было принято решение об отмене целосменных простоев для отдельных работников предприятия 21 февраля, 9 и 20 марта", - говорится в сообщении Минпрома РБ.

«Генеральным директором ОАО «МАЗ» были внесены в план производства соответствующие изменения. Это связано, в первую очередь, с поступлением дополнительного заказа на производство пассажирской техники. Таким образом, до конца февраля и в марте ОАО «МАЗ» будет работать по полному графику. Объективно оценив и просчитав все обстоятельства, было принято вышеуказанное решение об отмене соответствующих приказов ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в связи с его нецелесообразностью», - отмечается в сообщении.