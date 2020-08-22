Макей обсуждал с Лавровым ситуацию в синеокой, заручился поддержкой

Глава МИД РБ Владимир Макей в пятницу, 21 августа, пообщался по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств подробно обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации внутри Беларуси, а также о реакции западных партнеров и взаимодействии в рамках ОБСЕ», - сообщила пресс-служба МИД РБ.

«С.Лавров решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства и выразил твердую поддержку укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь», - сказано в сообщении.

Макей и Лавров «детально обсудили вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества, в том числе перспективы возобновления беспрепятственного пересечения совместной границы, закрытой некоторое время назад в связи с коронавирусом».