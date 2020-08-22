Последнее обновление: 22.08.2020 16:34

Путин опять обсуждал Беларусь на заседании Совбеза

Путин провел традиционное для пятницы совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором опять обсуждал ситуацию в Беларуси.

«Состоялось обсуждение ситуации в Беларуси. Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе», - сообщила пресс-служба Кремля.

«Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами», - отмечается в сообщении.

Совбез РФ также обсудил итоги завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. «Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня».

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