Последнее обновление: 22.08.2020 16:34

Тихановская обжаловала итоги выборов в Верховном суде Беларуси

Адвокат объединенного штаба Максим Знак подал в Верховный суд жалобу Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.

Решение о начале производства будет в течение 3 дней.

"В Верховный суд были представлены тысячи документов, подтверждающие систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования. Основное нарушение -- это фальсификация итоговых протоколов голосования, где количество проголосовавших за Светлану Тихановскую в разы меньше подтвердивших свой голос в коллективном обращении", - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

"Мы продолжаем использовать все механизмы защиты голосов избирателей и нашей победы", - отметила она.

Ранее жалобы о признании недействительными итоги пошедших в Беларуси президентских выборов подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

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