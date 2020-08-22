Лукашенко отверг кандидатуру Макрона как посредника в переговорах с Тихановской

Лукашенко сегодня прямым текстом сказал, что его не устраивает кандидатура президента Франции Макрона в качестве посредника на переговорах о передаче власти Координационному совету.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог: и террор, и "желтые жилеты". Не видит».

«Майк Помпео — великий друг белорусского народа — недавно разразился, охарактеризовал обстановку. Пусть там разберутся сначала. Почему они озаботились? Немцы там с коронавирусом не могут разобраться — демонстрации. Почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону, мы это видим», - считает Лукашенко.

Ранее, Макрон заявил, что готов выступить посредником в переговорах Лукашенко и Тихановской.

«… мы готовы оказать любую помощь и быть посредниками. … Мы также предложили России, чтобы ОБСЕ участвовала в этом посредничестве. Я могу сказать, что ответ президента Путина на это предложение был положительный. Но Лукашенко, по его словам, сегодня не хочет», — заявил Макрон.