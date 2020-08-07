Последнее обновление: 07.08.2020 12:32

На Белорусской АЭС стартовал физический пуск первого реактора

На первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, сообщила пресс-служба Росатома.

«В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки», - говорится в сообщении.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности), с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

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