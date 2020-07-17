Президент Литвы: Путин приедет на запуск БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что располагает данными о том, что Путин придет в Островец на запуск БелАЭС.

Он также заявил, что его администрация седлает всё возможное, чтобы БелАЭС стала экономически нежизнеспособной.

«Я думаю, мы сможем создать надежный противовес ревизионистским или компромиссным формулировкам, которые зарождаются в других местах нашего региона», - сказал Науседа, которого цитирует DELFI.

Он убежден, что «проект не будет жизнеспособным», добавив, что в ЕС «все понимают, какая это беда».

«А он таким не будет, если не оправдают себя основные составляющие бизнес-плана, ведь они что-то планировали, планировали пустить экспорт на Запад», - отметил президент Литвы.

Науседа сказал, что БелАЭС может стать «головной болью, если хотите, для самого Кремля».